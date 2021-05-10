Galatasaray'ın yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mostafa Mohammed kadroya alınırken Falcao dahil edilmedi.

Kulüpten Mostafa Mohammed açıklaması geldi

Bugün takımdan ayrı çalışan Mostafa Mohamed, teknik direktörümüz Fatih Terim ile doktorumuz Yener İnce’nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek oyuncumuzun, kadroya alınıp alınmayacağı konusunda yarın yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre karar verilecek.









İşte Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu