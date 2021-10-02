MENÜ

Son Dakika | Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Cezası süren Marcao da kadroda yer almıyor.

02 Ekim 2021, Cumartesi 17:25 Son Güncelleme:
- A +
Son Dakika | Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray , Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Cezası devam eden Marcao da kadroda yer almıyor.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...