Galatasaray , Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Cezası devam eden Marcao da kadroda yer almıyor.







