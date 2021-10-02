Son Dakika | Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Son dakika haberi... Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Cezası süren Marcao da kadroda yer almıyor.
Galatasaray , Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Cezası devam eden Marcao da kadroda yer almıyor.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1444306411618541569