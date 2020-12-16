Kulüplerle, konsorsiyum dahilinde bulunan bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmanın en temel maddelerinden biri de, dernek ile şirketin finansal olarak ayrışması... Milliyet'in haberine göre; yapılan yeni anlaşmaya göre, futbol dışındaki branşları yöneten derneğin, kendi gelirleriyle faaliyeti sürdürmesi istendi ve dernek finansal borçlanma yasağına tabi tutuldu.

1 MİLYARLIK BORÇ

Anlaşmayı ilk olarak genel kurula sunan Galatasaray Spor Kulübü’nün Sportif AŞ’ye 31 Ağustos’ta yapılan açıklamaya göre 1 milyar 68 milyon lira borcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda futbolu yöneten şirket, geçen yıl bu borçlanmadan dolayı 153 milyon lira finansman geliri elde etmişti. Şimdi yeni sezondan itibaren taraflar birbiriyle ayrılacak.

YÜZDE 20 TASARRUF

2021-22 sezonu için futbol giderlerinde bu yıla kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacak. Dolayısıyla bu sezonki masraflar en az 5’te bir oranında azaltılmış olacak.

% 50’Sİ ÖDEMEYE

Ödemenin ilk yapılacağı 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren bir önceki yıldan elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin (Yayın, sponsorluk-reklam, isim hakkı, gişe, ticari ürün vb.) toplamının en az yüzde 50’si konsorsiyuma (ana para+faiz) ödenecek.

OLMAZSA % 75

2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezonda elde edilen değişken gelirlerin (Transfer ve UEFA gelirleri v.b.) yüzde 50’si de borç ödemesinde kullanılacak. Ancak bir önceki sezon “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi”nde yer alan nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumlarda değişken gelirlerin yüzde 75’i borca gidecek.

YÜZDE 25 FAİZ

2022-23 sezonunda asgari 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 25’ine tekabül eden tutar faiz olarak tahsil edilecek. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-23 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacak.

ÖNCELİK VERGİYE

Kulüp gelirleri, öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacak ardından da konsorsiyum borçları ve kulüp operasyonel giderleri sıralamasıyla kullanılacak.

DİĞERLERİ SIRADA

Galatasaray dışında halka açık bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da genel kurulda “yeniden yapılandırma”yı oylatacak. Sarı-lacivertliler, 25 Aralık’ta, Kartal 23 Aralık’ta, bordo-mavililer 6 Ocak’ta genel kurula gidecek.