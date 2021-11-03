Ntvspor'da yer alan habere göre; Galatasaray ’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının %100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvurmuştu. TFF'den onay çıkması durumunda Galatasaray'ın bu Avrupa sınavı Türkiye'de pandemi sonrası yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşen ilk maç olactı. Ancak TFF bu başvuruyu kabul etmedi.

TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren maçlara yüzde 100 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.



