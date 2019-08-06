Galatasaray'ın Süper Kupa'da karşılaşacağı Akhisarspor maçının kadrosu belli oldu.
Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.