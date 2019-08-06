Son dakika | Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Kupa'da karşılaşacağı Akhisarspor maçının kadrosu belli oldu.

06 Ağustos 2019, Salı 15:00
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Son dakika | Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Kupa'da karşılaşacağı Akhisarspor maçının kadrosu belli oldu.

Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

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