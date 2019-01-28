Alan Carvalho transferi için uğraşan Galatasaray, Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis'e talip oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki golcü futbolcunun alınmasını istedi. Garry Rodrigues'in milli takımdan arkadaşı olan Ze Luis için resmi teklifte yapıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in alınmasını istediği Ze Luis için Galatasaray, Spartak Moskova Kulübüne 7.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Rus ekibi Galatasaray'ın teklifini kabul eder ise Ze Luis hemen İstanbul'a getirilecek.

Yeşil Burun Adalı oyuncu, bu sezon Spartak Moskova forması ile çıktığı 24 maçta 11 gol kaydedip bir de asist yaptı.

Ali Naci Küçük / HÜRRİYET (Spor Arena)