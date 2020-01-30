Transfer döneminin bitimine son 2 gün kala Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. İtalya Serie A ekibi Torino'nun formasını giyen Simone Zaza'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin verdiği habere göre Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki golcüyü kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Torino ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki forvet oyuncusu bu sezon 20 maçta forma giydi ve 6 gol atma başarısı gösterdi.