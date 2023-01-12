Yerli sol bek arayışlarını olan Galatasaray Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için para + takas önerisinde bulundu.









DETAYLAR BELLİ OLDU

Galatasaray Sivasspor’a bir miktar para ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle verecek.

Uğur Çiftçi dışında Güray Vural ve Aziz Behich isimleri de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ!

Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un kafilesinde, Galatasaray ile anlaştığı öne sürülen Uğur Çiftçi de yer aldı.

ÇALIMBAY: G.SARAY'LA %90 ANLAŞTIK

Öte yandan Ajansspor'a konuşan Rıza Çalımbay, 'Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz' açıklamasında bulundu.

Esat Soydabircan







