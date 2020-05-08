Transfer döneminde yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray’da bir başka hedef gurbetçi futbolcular. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan ve Erdoğan Yeşilyurt’a imza attırarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılıların yurt dışında forma giyen oyuncuları da mercek altına aldığı ortaya çıktı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle tedbirlerini alan ve transfer döneminde de dikkatli adımlar atmak isteyen Galatasaray’da bu 5 yerli oyuncunun ardından scout ekibinin şu anda hedefinde özellikle iki ismin ön planda: Mert Müldür ve Salih Özcan.

Mert stoperde de görev yapabiliyor

Mariano’nun ayrılacak olması, Şener’in ise beklentileri karşılayamaması nedeniyle Galatasaray’ın sağ bek alternatifleri arasına Mert Müldür’ü dahil ettiği ifade edildi. Sezon başında Rapid Wien’den 5 milyon Euro’ya İtalya’nın Sassouolo takımına transfer olan ve toplam 13 maçta forma giyen Mert Müldür 1 de asiste imza attı. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu İtalyan ekibinden 1 yıllığına kiralamayı gündemine aldı. Sağ bek mevkisinin yanı sıra stoper ve orta saha olarak da görev alabilen Mert, A Milli Takım’a da davet edilmiş ve 2 kez ay yıldızlı formayı giymişti.

Salih Özcan'dan 12 gole direkt katkı

Scout ekibinin yakından takip ettiği bir başka isim ise Salih Özcan. Sezon başında Köln’ün, alt ligde mücadele eden Holstein Kiel kulübüne kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön liberoda görev alıyor. Bundesliga 2’de Kiel forması ile çıktığı 25 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergileyen Salih, Almanya U21 Milli Takımı’nda da forma giyerken, Almanya’da altyapısından yetiştiği Köln ile 2021 Mayıs ayına kadar kontratı bulunuyor. Şu an piyasa değeri 2.7 milyon Euro olan Salih’in de Mert gibi kiralık olarak takıma kazandırılması planlanıyor. (Hürriyet)