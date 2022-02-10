Ara transfer döneminin kapanmasına rağmen gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

El Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve henüz kontratını uzatmayan Şilili yıldız Arturo Vidal'in durumunu yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip uygun şartların oluşması halinde 34 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon için bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

En büyük aday Tottenham

Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Tottenham ve Ligue 1'den Marsilya da futbolcuyla ilgileniyor. Özellikle gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Futbolcunun Inter ile sözleşme uzatması da ihtimal dahilinde olsa da anlaşmaya varılmasına olası bakılmıyor.

Flamengo'da oynamak istediğini açıklamıştı

34 yaşındaki yıldız futbolcu daha önceki açıklamalarında Brazilya ekiplerinden Flamengo'da forma giymek istediğinden bahsetmişti.

Kariyerinde Juventus, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde oynayan Şilili futbolcu, 2020 sesinde Inter'e transfer olmuştu. Vidal, İtalyan ekibinde 54 maçta forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.







