Son dakika! Galatasaray'dan transferde Arturo Vidal hamlesi
Ara transfer döneminin kapanmasına rağmen gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin İtalyan devi Inter'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili yıldız futbolcu Arturo Vidal'in durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.
Ara transfer döneminin kapanmasına rağmen gelecek sezon için kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
El Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve henüz kontratını uzatmayan Şilili yıldız Arturo Vidal'in durumunu yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip uygun şartların oluşması halinde 34 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon için bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
En büyük aday Tottenham
Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Tottenham ve Ligue 1'den Marsilya da futbolcuyla ilgileniyor. Özellikle gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, futbolcuyu takımında görmek istiyor.
Futbolcunun Inter ile sözleşme uzatması da ihtimal dahilinde olsa da anlaşmaya varılmasına olası bakılmıyor.
Flamengo'da oynamak istediğini açıklamıştı
34 yaşındaki yıldız futbolcu daha önceki açıklamalarında Brazilya ekiplerinden Flamengo'da forma giymek istediğinden bahsetmişti.
Kariyerinde Juventus, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde oynayan Şilili futbolcu, 2020 sesinde Inter'e transfer olmuştu. Vidal, İtalyan ekibinde 54 maçta forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.