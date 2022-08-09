Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u rekor bedelle Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray 'da, alternatif isimler için kollar sıvandı. Kulüpte transferin yıldız isim Erden Timur, bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk iki isim: Kaan Ayhan ve Mert Müldür. Sassuolo'nun yaz başından beri bir türlü bırakmadığı iki Milli futbolcu için de Nelsson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak. Galatasaray'da plan, iki savunmacının bonservisini 10-12 milyon Euro bandında kulübe kazandırabilmek. Böylece savunmanın sağında Mert Müldür, stoperde de Kaan ve Abdülkerim ikilisiyle, ilk 11'de 3 yerli sayısına kolayca ulaşılabilecek. Yunus ve Kerem de 11'de olduğunda, özellikle oyuncu değiştirme hamlelerinde kenardaki yabancılar daha kolay içeriye alınabilecek.

İkisi de gelmeye hazır

Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük şansı, iki oyuncunun da mevcut durumda Galatasaray'a gelmek için can atmaları. Oyuncu satışıyla da eli kuvvetlenecek olan Cim Bom'da, Timur'un hem Kaan hem de Mert'le görüşerek prensipte anlaştığı, gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Galatasaray ile Sassuolo arasında mutabakat sağlandığında, hiç vakit kaybetmeden her iki oyuncu da Türkiye'ye getirilecek ve takıma dahil edilecek.

Birçok pozisyonda oynuyor

27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için Galatasaray'da gözden çıkarılan rakam yaklaşık 5 milyon Euro. A Milli Takım forması da giyen tecrübeli futbolcunun, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak görev yapabilmesi, Sarı-Kırmızılılar açısından büyük bir avantaj olabilir.

Biri gözden çıkarılacak

23 yaşındaki Mert Müldür'ün ise 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği düşünülüyor. Yeni sağ bek Dubois'in sakatlığı, ardından Omar'ın sakatlanması ve Boey'deki istikrarsızlık, bu bölgeye, özellikle de yerli bir takviyeyi zorunlu kılıyor. Mert'in Galatasaray'a transfer edilmesi durumunda Omar veya Boey'den biriyle kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi.

Olsen'i de getiriyorlar

Midtsjö'yü Galatasaray'a getiren menacerlik şirketi, bir başka Norveçli oyuncu Andreas Hanche-Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kazandırmayı planlıyor. İki taraf arasında görüşmeler olumlu gelişti. Bir yandan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamaya çalışan Cim Bom, diğer taraftan 25 yaşındaki Norveçli stoper Olsen'i de transfer etmek istiyor. Aslan böylece savunmadaki rotasyon derinliğini de artırmış olacak. Belçika'nın Gent takımında forma giyen Olsen'in piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Galatasaray'ın bu transferi 2-2.5 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 700 bin Euro civarında bir maaşla bitirebileceği ifade ediliyor.