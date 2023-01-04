Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı.





Karşılaşmaya ise 90+8. dakikada Antalyaspor'un iptal edilen golü damga vurdu. TFF'nin, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını paylaşmasının ardından bu mücadelenin de VAR kayıtlarının açıklanması talep edildi.

MAÇ SONU ÜST ÜSTE TEPKİLER

Mücadelenin ardından Antalyaspor, yaptığı bir paylaşımla hakemin verdiği ofsayt kararına tepki gösterdi. Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından maç sonucunu '2-2' yazarak; "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu! Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

GOLLER: 14' Haji Wrgiht, 90+8 Fernando Martins" ifadelerine yer verildi.

"BU MAÇIN DA VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Mücadelenin ardından bir açıklamada Galatasaray'dan geldi. Sarı - kırmızılıların resmi sosyal meyda hesaplarından yapılan açıklamada; "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce.





Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE ZİYARET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.





Galatasaray yönetimi, dün akşam Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray yönetimi, bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti. (Skorer)