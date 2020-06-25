Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor deplasmanında kalecisi Fernando Muslera'yı sakatlık nedeniyle kaybeden Galatasaray, kale için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim St. Etienne'in tecrübeli kalecisi Stephane Ruffier oldu.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Galatasaray, son birkaç saatte Fransız kaleci için devreye girdi. Fakat 2011'de St. Etienne'e transfer olan ve o günden bu yana takımın formasını giyen Ruffier'nin ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.





Dönem dönemi Fransa Milli Takımı'nın da aday kadrosunda kendine yer bulan Ruffier, St. Etienne'in sembol isimlerinden biri konumunda.

2011'de Monaco'dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, bu sezon 30 maçta takımının kalesini korumuştu.



