Galatasaray'da hafta sonunda İstanbul'da etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda tedbir aldı. Türk Telekom Stadyumu'nun görevlileri, İstanbul'da cumartesi ve pazar günü beklenen kar yağışı, aşırı soğuma ve donmaya karşı zemini korumaya aldı.

Stat görevlileri bugün akşam saatlerinde tüm zemini örten branda ile Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerinin beklenen kar yağışından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeye çalıştı.

Stadyum görevlilerinin beklenen kar yağışının gerçekleşmesi halinde ek tedbirler alacağı ve pazar günü oynanacak Galatasaray-Akhisarspor maçına kadar zemini koruma altında tutacağı ifade edildi.

Galatasaray, Akhisarspor'u ağırlayacak

Galatasaray bilindiği üzere pazar akşamı, Süper Lig'in son sırasındaki Akhisarspor'u saat 19.00'da başlayacak mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak.

İstanbul'da hava sıcaklığının 23 Şubat Cumartesi günü 6 dereceye, 24 Şubat Pazar günü ise 4 dereceye düşmesi bekleniyor.

Metin Karabaş / fanatik.com.tr özel