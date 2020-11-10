Galatasaray'da 'kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada Galatasaray Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığı ifade edildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır."

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun resmen aldığı seçim kararı sonrası Burak Elmas, ekibiyle birlikte başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



