Galatasaray'da 'kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada Galatasaray Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığı ifade edildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1326169154030694402
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun resmen aldığı seçim kararı sonrası Burak Elmas, ekibiyle birlikte başkanlığa aday olduğunu açıkladı.