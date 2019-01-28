Galatasaray derve arası transfer döneminin bitimine kısa süre kala forvet arayışlarında artık son noktaya geldi. Sarı-Kırmızılı takım La Liga ekiplerinden Levante forması giyen İspanyol golcü Roger Marti için resmi teklif yaptı.

3 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray 1.79 boyundaki forvet için 3 milyon Euro'luk teklifini sundu ancak İspanyollar bu teklifi kabul etmedi. Levante'nin 6 milyon Euro istediği Roger için Sarı-Kırmızılıların bir teklif daha yapması bekleniyor.

18 maçta 9 gol attı

Levante formasıyla sezonun ilk yarısında La Liga'da 18 maçta çıkan Roger 9 gol attı.

Valencia alt yapısında yetişen 28 yaşındaki İspanyol golcü 2011 yılından bu yana Levante forması giyiyor. Roger 2014 yılında Zaragoza'ya 2015 yılında ise Valladolid'e kiralanmıştı.

2016-2017 yılında İspanya 2. Lig'nde şampiyon olan Levante'de İspanyol golcü attığı 22 golle şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr