Galatasaray ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.

SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Takvim'in haberine göre; transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş 'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı.

Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.

OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon Euro ödemişti.

İSKOÇYA'DA GÜNDEM OLDU

Şu ana kadar 3 maçta forma giyen ve bir asist yapan 21 yaşındaki sağ bek için, taraftarlar tepki gösterdi. Milli futbolcu için özellikle, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" şeklinde yorumlar yapıldı.





GIOVANNI VAN BRONCKHORST'TAN RIDVAN AÇIKLAMASI

Rangers'ın sezon başında Beşiktaş 'tan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, beklentilerin altında kaldığı için eleştirilirken aradığı şansı bulmakta da zorlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rangers Menajeri Giovanni van Bronckhorst ise Rıdvan'ın gelişimine olumlu yaklaşıyor.

Rangers Review'den Jonny McFarlane'in haberine göre Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz'ın yeni ortamına adaptasyon konusunda önemli aşama kaydettiğini düşünüyor. Yaptığı açıklamada Van Bronckhorst, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz. Elbette bu, maçlarda neye ihtiyacımız olduğuna ve antrenmanlardaki duruma bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.



