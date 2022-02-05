Özellikle sosyal medyada Galatasaraylı futbolcuların Antalya kampında olumsuz hadiselerle adının anılması gündemi sarsmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipten gece geç saatlerde açıklama geldi.

Resmi siteden yapılan duyuruda haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada yer alan ve Galatasaray armasını taşıyan oyuncularımıza yönelik ahlaksızca ve külliyen yalan ifadelerle dolu olan ithamları yakından takip ediyoruz.

Hafta başından bu yana teknik ekibimiz, kaptanlarımız ve oyuncularımız pazar günü çıkacakları karşılaşmaya odaklanmışken kasıtlı yaratılmaya çalışılan kaos ortamının farkındayız. Galatasaray camiasının bütün paydaşları bilmelidir ki; armamızı taşıyan sporcularımıza yönelik yapılmaya çalışılan bu haberler aciz bir kampanyadan ibarettir.

Önümüzdeki süreçte de benzeri provokasyon ve itibar suikastlerini yaymaya çalışanlara yönelik kamuoyu bilgilendirmelerini daha sık yapacak olup, oyuncularımızı karalama haddini kendinde görenlerden hukuk önünde en sert şekilde hesap sorulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."