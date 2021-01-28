Bugün sosyal medyada, Galatasaraylı bir futbolcunun gerekli ertelemeleri yapmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı kırmızılı takım, ortaya çıkarılan bu iddia ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.

Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.