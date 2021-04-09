İngiliz medyasından Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan sol bek Van Aanholt için 3 yıllık teklif yaptı.

Van Aanholt'un sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor ve 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Premier Lig tarihinin en golcü 10 savunma oyuncusu listesine adını yazdırmaktan 2 gol uzaklıkta... Başarılı oyuncunun kariyerinin son döneminde büyük bir kontrat almak için bu anlaşmaya da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...



