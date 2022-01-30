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Son dakika | Galatasaray'dan orta sahaya flaş transfer! Erick Pulgar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Fiorentina'nın Şili'li orta saha oyuncusu Erick Pulgar, devre arasında Galatasaray'a son dakika transferi yapabilir.

30 Ocak 2022, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'dan orta sahaya flaş transfer! Erick Pulgar...

Süper Lig 'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray , transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Aslan'ın hedefinde ise Fiorentina'da forma giyen Şili'li orta saha oyuncusu Erick Pulgar var.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Galatasaray ve Marsilya, Pulgar'ın transferi için Fiorentina ile görüştü. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Pulgar, satın alma opsiyonlu kiralanabilir.

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Galatasaray transferde önde

Oyuncuya Marsilya'nın da ilgisi bulunsa da şu ana dek en somut adımlar Galatasaray tarafından atıldı. Marsilya ve Fiorentina'nın ilişkilerinin geçen sezon gerçekleşen Lirola transferinden dolayı zayıf olduğu ve Galatasaray'ın bu transferde daha önce olduğu belirtildi.

Pulgar, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyen Pulgar, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta formasından uzak kalmıştı.

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