Galatasaray Doğa Sigorta, Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yenilenmesi sonrası transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. İlk yabancı transferini Alex Hamilton ile gerçekleştiren Galatasaray, bu kez Panathinaikos'tan Nikos Pappas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yıldızlarından Aaron Harrison'ı Yunan ekibi Olympiacos'a, Zach Auguste'u da bir başka Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a kaptıran Galatasaray, komşudan Nikos Pappas'ın transferini bitirme noktasına geldi.

Kingsport'tan Stelio Kalogeras, Panathinaikos'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Pappas'ın Galatasaray'a transferinin bitmek üzere olduğunu belirtti.





Kariyerinde Panellinios, Bilbao, Real Madrid, Kolossos, PAOK, Panionios ve Panathinaikos formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, 2013'te Panionios ile Yunanistan Ligi'nde sayı kralı olmuş ve sonrasında transfer olduğu Panathinaikos ile 7 sezon EuroLeague macerası vermişti.