Galatasaray 'da yılan hikâyesine dönen Mostafa Mohamed transferi mutlu sonla bitti. 2020/2021 kış transfer döneminde Zamalek'ten kiralanan, ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da geçtiğimiz sezona çok kötü bir başlangıç yapan, son haftalarda ise hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla yeniden göze giren Mısırlı golcü için hatırlanacağı üzere satın alma opsiyonu, Aralık 2021'de sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek'e yapılmasıyla kullanılmıştı.

Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

Sarı Kırmızılılar, Mısır ekibine 4 milyon dolarlık ödemeyi yaparak 24 yaşındaki forvetin bonservisini aldı. Sarı Kırmızılılar, daha önce yaptığı KAP bildiriminde Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin Dolar, 2023-2024 için 1 milyon Dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin Dolar sabit ücret alacağı açıklamıştı.

Galatasaray formasıyla 57 resmi maça çıkan Mohamed, 17 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.

Mısırlı golcü, Sarı Kırmızılı formayla 1,5 sezonda 57 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, çıktığı 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

Metin Karabaş / Fanatik ÖZEL







