Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen ve transferde yoğun hareketlilik yaşayan Galatasaray 'da flaş gelişme... Sarı-Kırmızılılarda Luyindama ve Aytaç Kara'nın ikinci etap kamp kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da gözden düşen tecrübeli stoper Luyindama, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık olarak forma giymişti. Kasımpaşa'daki başarılı performansı sonrası Sarı-Kırmızılı ekibe transfer olan Aytaç Kara ise ligin 2. yarısında Göztepe için ter dökmüştü.

3 GENÇ FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da genç futbolcular Eren Aydın, Ahmet Batuhan Şen ve Emirhan Kayar'ın da ikinci etap kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Metin Karabaş - Yakup Çınar