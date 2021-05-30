Galatasaray'da 1 yıl daha sözleşmesi olan Falcao kulübe getirdiği mali yük herkesi fazlasıyla rahatsız ediyor. Takvim'in haberine göre; G.Saraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.

EN AZ ZARAR HEDEFLENİYOR

Ahmet Bulut ile temasa geçen Sarı- Kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE

Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

4 MİLYON EURO İDDİASI!

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.