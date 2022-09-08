Galatasaray transferin son günlerinde adeta şov yaptı. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Kaan Ayhan gelecek mi?

Bu transfer döneminde ismi en çok konuşulan isimlerden biri Kaan Ayhan olmuştu. Transferin son günü yine Kaan Ayhan ismi gündeme geldi ancak. Ancak kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Sarı-Kırmızılı takım transferi dün gece itibariyle kapattı. Galatasaray'ın şuan için Kaan konusunda girişimde bulunmayacağı gelen haberler arasında.

Kulübü 5 milyon Euro istiyor

Marcao'nun ayrlığı sonrası Galatasaray Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya 3 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş, İtalyan ekibi kabul etmemişti. Sassuolo Beşiktaş ve Trabzonspor 'un da gündemi gelen Kaan Ayhan için 5 milyon Euro istiyor.

Sassuolo'dan senelik 1.2 milyon Euro kazanan Kaan Ayhan'ın Galatasaray'dan talebi ise 1.6 milyon Euro olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım Kaan Ayhan'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine Danimarka'nın Alborg takımından 21 yaşındaki stoper Mathias Ross Jensen'i kadrosuna katmıştı.