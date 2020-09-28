Yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, çıktığı 4 resmi karşılaşmayı da kazanıp yoluna doludizgin devam etti. Son olarak Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, birçok pozisyon bulmasına rağmen son vuruşları yapamadı ve 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Terim'den transfer vurgusu

Sahasında sarı-lacivertli takımla berabere kalan Aslan'da orta saha eksikliği gözle görülürken, teknik direktör Fatih Terim de konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam 6 numara eksikliğine dikkat çekerek, "Seri gibi regista rolü profiline sahip bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.









1 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi play-offlarında Rangers ile karşılaşacak Sarı Kırmızılı ekip, orta saha transferine hız verdi. Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin bitmesiyle birlikte bu bölgede ihtiyacı doğan Galatasaray, ilk olarak Etebo'yu kadrosuna katmıştı.

Orta sahaya en az 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların listesine Radamel Falcao'nun vatandaşı olan bir yıldız girdi.









Yeni hedef Jorman Campunazo

Galatasaray ön libero mevkisi için Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yu transfer listesine aldı. Radamel Falcao'nun da vatandaşı olan 24 yaşındaki oyuncu için Arjantin ekibine, "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi yapıldı.

30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Kolombiyalı Jorman Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.

Sabah







