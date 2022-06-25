Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, rotasını İtalya'ya çevirdi. Aslan, Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen iki Milli futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Ergün, Yeşil- Siyahlı ekipte görev yapan Kaan Ayhan ve Mert Müldür için teklif sunacak. Sarı-Kırmızılılar sağ bek Mert için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Özellikle sağ bek Sacha Boey'in gönderilecek olması sebebiyle bu transferin bitirilmesi bekleniyor. Ayrıca yerli stoper Kaan Ayhan konusunda da orta yol bulunmaya çalışılıyor.

Raporunu yönetime sunacak

Sassuolo, ilk etapta Kaan Ayhan için 5 milyon Euro istese de Cim Bom, 3.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Eğer Sassuolo, Aslan'ın önerisini kabul ederse, transfer gerçekleşecek. Forvet için de daha önce gündeme Keita Balde gelmişti. Cagliari ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Senegalli santrfor da Sarı-Kırmızılılar’ın listesindeki isimlerden biri. Cenk Ergün'ün, İtalyan ekipleriyle görüşmelerini gerçekleştirmesi ve sonrasında raporunu yönetime sunması bekleniyor.