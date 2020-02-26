Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını da şimdiden yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim’in özellikle işaret ettiği iki isim; Henry Onyekuru ve Mario Lemina’yı kadroda tutabilmek için çalışmalar başladı.

Sarı-Kırmızılılar’ın planı, bu iki yıldızın kiralık kontratlarını 1 sezon daha uzatmak. Yönetim önümüzdeki haftadan itibaren Monaco ve Southampton kulüpleriyle temasa geçerek teklifi iletecek. Onyekuru ve Lemina’nın Galatasaray’da kalmayı çok istemesi, Sarı-Kırmızılı kulübün bu operasyondaki en büyük avantajı.

Saracchi devam ediyor

Sol bekin parlayan yıldızı Marcelo Saracchi ise Galatasaray’da yoluna devam ediyor. Uruguaylı futbolcunun kiralık sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Takımdaki diğer kiralık oyuncular Seri ve Andone’nin durumuna ise sezon sonunda karar verilecek. Eğer Seri, son haftalardaki form grafiğini sürdürürse, onun için de kulübü Fulham’la temas kurulabilir.