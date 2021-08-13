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Son dakika! Galatasaray'dan Gedson Fernandes'e 10 milyon Euro

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Benfica'da forma giyen Gedson Fernandes için 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 16:40 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'dan Gedson Fernandes'e 10 milyon Euro

Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray , geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise girişimlerini sürdürüyor. 

Gedson için 10 milyon Euro

Sarı-kırmızılı takımın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.  

Ödeme taksitle

Galatasaray, bu 10 milyon Euro'yu 3 yıla yayarak, taksitli bir şekilde Portekiz kulübüne ödemek istiyor. 

Ajansspor


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