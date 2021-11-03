Son dakika Galatasaray haberi.. Galatasaray, TFF'nin Lokomotiv Moskova maçı için yüzde yüz kapasite ile seyirci alımını reddetmesine rağmen stadın yüzde yüz kapasiteyle taraftara açılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Büyük Galatasaray Taraftarına...

4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...

Saygılarımızla Galatasaray Spor Kulübü



