Galatasaray 'da Fatih Terim tarafından kardoda düşünülmeyen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sezon başında 1 yıllığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı. Sarı kırmızılı takım ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, 29 yaşındaki oyuncu Güney ekibinde gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılıları pişman etmişti.

Alanyaspor bonservisini almak istedi

Akşam'da yer alan habere göre; Alanyaspor ligin ilk yarısında 20 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan yıldız futbolcunun borservisini almak için Galatasaray ile temasa geçti. Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor ile pazarlık masasına dahi oturmadan bu teklifi geri çevirdi. Galatasaray, Fatih Terim'in gönderdiği başarılı futbolcuyu gelecek sezon kadrosundan tutmak istiyor.

Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti

Galatasaray Emre Akbaba'yı 2018-2019 sezonun başında turuncu yeşilli ekipten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılı formayla ilk sezonunda 21 maçta sahaya çıkan orta saha oyuncusu takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı vermişti. İkinci sezonunda 19 kez sahaya çıkan Emre, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş 'a kaptırdığı geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.







