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Son dakika | Galatasaray’dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım: Kapkara gece

Son dakika haberi... Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın attığı tweet'te "Futbolda kapkara gece" yazısı yer aldı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray’dan Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım: Kapkara gece

Son dakika haberi... Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın attığı tweet'te "Futbolda kapkara gece" yazısı yer aldı. Galatasaray Fenerbahçe'nin verdiği cevabın ardından bir kez daha şampiyonluk sayılarını paylaşan bir tweet ile ezeli rakibine göndermede bulundu.




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