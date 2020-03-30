Corona virüs testlerinin pozistif çıkmasının ardından hastanede tedavilerine başlanan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın son durumları merak ediliyordu. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ikilinin son testlerinin negatif çıktığı aktarılmış, Galatasaray camiası kısa süreli de olsa sevinç yaşamıştı. Ancak çok kısa bir süre sonra hem Fatih Terim'in kızı Merve Terim hem de AbdUrrahim Albayrak henüz test sonuçlarının gelmediğini aktarmıştı. Sarı Kırmızılı kulüpten 2 ismin son durumları paylaşılırken, henüz ikilinin taburcu olma aşamasında olmadığı aktarıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Albayrak ve Terim'in sağlık durumu hakkında dün bazı medya organlarında asılsız haberlerin yayınlandığı belirtilerek, "Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz." denildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz. Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

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İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.