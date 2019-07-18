Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Monaco'yu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

Radamel Falcao'nun 7 milyon Euro yıllık ücret alacağı, bu ücretin yarısının Galatasaray tarafından, diğer yarısının ise kulüp tarafından karşılanacağı belirtildi.

Falcao geçen sezon Monaco formasıyla 39 maçta 16 gol atma başarısı göstermişti.



