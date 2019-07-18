Son dakika | Galatasaray'dan Falcao bombası! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Monaco'yu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

18 Temmuz 2019, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'dan Falcao bombası! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Monaco'yu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

Radamel Falcao'nun 7 milyon Euro yıllık ücret alacağı, bu ücretin yarısının Galatasaray tarafından, diğer yarısının ise kulüp tarafından karşılanacağı belirtildi. 

Falcao geçen sezon Monaco formasıyla 39 maçta 16 gol atma başarısı göstermişti.


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