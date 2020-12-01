Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 4'ünün sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Diğer taraftan, sarı-kırmızılı kulüpten, koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncularla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.

Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır"

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA