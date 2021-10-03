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Son dakika! Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a olay gönderme

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray, son anları kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Çaykur Rizespor'u 90+11'de bulduğu gol ile 3-2 yenmeyi başardı. Sarı Kırmızılı ekip maçın ardından Karadeniz ekibine göndermeli paylaşımlarda bulundu.

03 Ekim 2021, Pazar 21:21 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a olay gönderme

Süper Lig 'in 8. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'la kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Sarı Kırmızılı ekip son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rizespor'a göndermede bulundu.

Galatasaray paylaşımında "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:



Galatasaray paylaşımlarına devam etti ve "Şimdi çay saati." ifadelerini içeren bir video paylaştı.



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