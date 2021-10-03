Son dakika! Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a olay gönderme
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray, son anları kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Çaykur Rizespor'u 90+11'de bulduğu gol ile 3-2 yenmeyi başardı. Sarı Kırmızılı ekip maçın ardından Karadeniz ekibine göndermeli paylaşımlarda bulundu.
Süper Lig 'in 8. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'la kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Sarı Kırmızılı ekip son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rizespor'a göndermede bulundu.
Galatasaray paylaşımında "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1444725996524122113
Galatasaray paylaşımlarına devam etti ve "Şimdi çay saati." ifadelerini içeren bir video paylaştı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1444727195105206287