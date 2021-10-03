Süper Lig 'in 8. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'la kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Sarı Kırmızılı ekip son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rizespor'a göndermede bulundu.

Galatasaray paylaşımında "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" ifadelerini kullandı

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:









Galatasaray paylaşımlarına devam etti ve "Şimdi çay saati." ifadelerini içeren bir video paylaştı.







