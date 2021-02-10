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Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında küfür ettiği görüntüler ortaya çıkan Arda Turan'a verilen cezanın kabul edilemez olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan’a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur. 

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü


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