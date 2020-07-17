SON DAKİKA! Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması... Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim’in, futbolcu Arda Turan’ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

17 Temmuz 2020, Cuma 22:44 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim’in, futbolcu Arda Turan’ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim’in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan’ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
SON DAKİKA! Ömer Bayram'dan 'maaş' açıklaması


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...