Galatasaray'ın golcü futbolcusu Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir." denildi...

Rumen futbolcu 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Andone'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama...

Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Bu haberi de okudular Transferde son dakika Belhanda'ya yeni transfer teklifi