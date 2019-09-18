Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımının Kafkas Mücevherat ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik olarak "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir!? Bir insan hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde nasıl bu kadar ceza alabildiğinin konuşulması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu ifadeye Sarı Kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile oynanacak maça saatler kala yapılan paylaşımda "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir." denilerek Terim'in bugüne dek kazandığı kupaların listesine yer verildi. İşte o paylaşım:



