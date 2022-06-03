Galatasaray 'da yeni başkan bekleniyor. Sarı Kırmızılılar, 11 Haziran Cumartesi günü 39. başkanını seçecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Dursun Özbek cephesi bugün projelerini üyelere anlatacak. Özbek ve ekibi uzun vadede 9 milyar TL gelir hedefledikleri projelerin tüm detaylarını anlatacak. Eşref Hamamcıoğlu cephesinde de Sportif A.Ş'de yer alması beklenen Adnan Öztürk'ün preojelerini anlatması bekleniyor.

Teknik direktör belirsizliği!

Galatasaray'daki en büyük belirsizlik teknik direktör konusu. Her iki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmek istemiyor. Dursun Özbek cephesi yerli bir teknik direktör düşünüyor. Gündemde yer alan isimler ise Okan Buruk ve Nuri Şahin, Ayrıca Hellas Verona'dan ayrılan Igor Tudor'un ismi de Galatasaray ile anılıyor.

Mancini sürprizi!

Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise yabancı bir teknik direktörün göreve gelmesi bekleniyor. Hamamcıoğlu ve ekibi teknik direktör arayışlarına devam ederken Urs Ficher, Roberto Mancini ve Roberto De Zerbi gibi isimlerin gündemde yer aldığı iddia edildi. 11 Haziran'da hangi başkan seçilirse yakın bir zamanda yeni teknik direktör açıklanacak ve yeni sezon hazırlıkları başlayacak. (Milliyet)