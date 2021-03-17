Galatasaray’da krize dönüşen Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray’da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine dün itibarı ile son verildi. Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti. Ayrılık bugün resmen açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştı. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleriyle Murat Ersoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

YENİ STAT İŞLETME DİREKTÖRÜ DE AÇIKLANDI

Sarı kırmızılılar, Murat Ersoy'un görevinden ayrılmasının ardından yeni Stat İşletme Direktörü, şu an Galatasaray'da Stat İşletme Bakım Amiri olarak görev alan Ali Çelikkıran getirildi. Yapılan açıklamada "Kulübümüzde halen Stat İşletme Bakım Amiri olarak çalışmakta olan Ali Çelikkıran, 17.03.2021 tarihi itibariyle vekaleten Stat İşletme Direktörlüğü görevine atanmıştır." denildi.





Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.