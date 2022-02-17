Son dakika Galatasaray 'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi açıklandı... 19 Mart 2022 Cumartesi günü yeterli çoğunluk toplanamaması halinde 26 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu...

Galatasaray'ın açıklaması...

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, Kulübümüzün “Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium toplantı salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 26 Mart 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Yıllık Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış,

Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

Faaliyet raporunun sunulması,

Denetim Kurulu raporunun okunması,

Raporlar hakkında görüşme,

Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

Disiplin cezası alan üyelerin, başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,

2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,

Dilekler.