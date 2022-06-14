Galatasaray Spor Kulübü’nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda saat 19.05’te gerçekleştirildi. Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Murat Develioğlu da katıldı.

Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 91. Yönetim Kurulu'nda görev bölümü şu şekilde yapıldı:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz

Başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Lisesi'nin yeni müdürü Murat Develioğlu, Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.