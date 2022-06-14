Son dakika! Galatasaray'da yeni yönetim, görev dağılımını yaptı
Son dakika haberi... Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı. İkinci Başkanlık görevini Metin Öztürk üstlenirken Başkan Yardımcıları görevini Niyazi Yelkencioğlu ile Cemal Özgörkey oldu.
Galatasaray Spor Kulübü’nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda saat 19.05’te gerçekleştirildi. Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Murat Develioğlu da katıldı.
Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 91. Yönetim Kurulu'nda görev bölümü şu şekilde yapıldı:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
Başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Lisesi'nin yeni müdürü Murat Develioğlu, Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.