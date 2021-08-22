Süper Lig 'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray 'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, zorlu maç öncesi yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı.

Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.







