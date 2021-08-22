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Son dakika! Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı

Son dakika gelişmesi... Galatasaray, Hatayspor maçı öncesinde yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı.

22 Ağustos 2021, Pazar 11:17 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı

Süper Lig 'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray 'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, zorlu maç öncesi yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı.

Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.


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