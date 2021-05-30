Galatasaray 116 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 6 adaylı bir seçime hazırlanıyor. 19 Haziran'daki kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi başkanlık için yarışacak. 31 Mayıs'ta (yarın) sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin netleşmesi için seçimi bekleyecek.

BURAK ELMAS TERİM'LE DEVAM EDECEK!

Burak Elmas ya da Metin Öztürk'ün 19 Haziran'da koltuğa oturması halinde Terim görevine devam edecek. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda İmparator dışında B planı yok. "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in, denetim-sicil-disiplin kurullarından 17 ismi listesine alan Yiğit Şardan'ı eski başkan Adnan Polat destekliyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU ZOR!

Bu oluşumun Fatih Terim'le devam etmesi mümkün değil. Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor. (Sabah)