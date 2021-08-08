Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan ve özellikle Luyindama'nın yerine bir stoper için arayışlarını sürdüren Galatasaray 'da çember daralıyor... Birçok oyuncuyla aynı anda temas halinde olan Sarı Kırmızılılar, Danimarkalı Victor Nelsson'un transferine çok yaklaştı. Ülkesinde Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki 1.85'lik stoperle her konuda anlaşma sağlandığı ve genç oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a beklendiği ileri sürüldü. Son olarak Galatasaray'la Kopenhag'ın ödeme takvimi üzerinde uzlaşmaya çalıştığı iddia edildi. Danimarka basınında ise konuyla ilgili olarak, "Nelsson, Fatih Terim gibi bir ustayla çalışacağı için çok mutlu" ifadelerine yer veriliyor.









Büyük hayal kırıklığı yaşadı

Bir diğer flaş gelişme ise Gedson Fernandes cephesinde yaşanıyor. Terim'in orta sahadaki ideal üçlüsünde en kritik yere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu için, Benfica cephesinden, "Oyuncumuz bizimle kalacak" mesajı gelmişti. Ancak süreç hiç de genç Portekizlinin istediği gibi gelişmiyor. Spartak Moskova maçında yedek kalan, son olarak da Moreirense sınavının kadrosuna alınmayan Gedson Fernandes'in, kesin ayrılık için kulübünden izin istediği öğrenildi. Portekiz medyasına göre yıldız futbolcunun en ciddi talibi Galatasaray... Gelişmeleri yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, Benfica'nın kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.







