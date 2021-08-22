Merkez orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray , uzun bir süredir geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için girişimlerde bulunuyordu. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Hâl böyle olunca Galatasaray, alternatif isimlere yöneldi. Önceki gün FCSB'nin formasını giyen Darius Olaru gündeme gelmişti. Son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Fernandes ile bir türlü anlaşma sağlanamayınca ibre tamamen Rumen ekibinin oyuncusuna döndü. Teknik heyetin de onayını alan 23 yaşındaki orta saha için girişimlerin başlaması bekleniyor.

'Gedson'u başkaları istiyor'

8 numara transferinde Aslan'ın listesinde ilk sırada yer alan Gedson Fernandes için Fatih Terim daha önce, "Gedson'u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum, 'Hayır' diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse biz hazırız" açıklamasını yapmıştı. Gedson'dan olumlu dönüş gelmeyince Olaru listede ilk sıraya geldi.







