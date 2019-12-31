SON DAKİKA! Galatasaray'da transfer başladı!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... İkinci yarıya bambaşka bir kadroyla başlamaya hazırlanan Galatasaray düğmeye bastı. Leipzig’den sol bek Saracchi’yi dün İstanbul’a getiren Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru, Arda Turan, Da Costa ve Sekidika transferleri için de geri sayıma geçti.
Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ara transferde yapacağı büyük operasyonun fitilini ateşledi. Sarı-Kırmızılılar, Almanya’nın Leipzig takımından renklerine bağladığı Marcelo Saracchi’yi dün İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Uruguaylı sol bekin bedelsiz olarak 1.5 yıllığına kiralandığı belirtildi.
İlk hedefine ulaşan Cim Bom’un listesinde bulunan; Başakşehir’den Arda Turan, Monaco’dan Henry Onyekuru, Al İttihad ile yollarını ayıran, Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa ve Eskişehirspor’dan kanat oyuncusu Jesse Sekidika’nın transferlerinin de 4 Ocak’ta başlayacak devre arası hazırlıklarına kadar bitirileceği öğrenildi.